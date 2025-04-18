Ассоциация ритейлеров сделала заявление из-за продажи просрочки из сетевых магазинов в ХМАО

Ассоциация компаний розничной торговли раскритиковала продажу просроченных продуктов из сетевых магазинов. Ранее стало известно, что посредники предлагают югорчанам купить просрочку из торговых точек на корм животным.
«По закону, товары, срок годности которых истек, продавать или даже передавать на благотворительность категорически запрещено: их утилизируют на специальных полигонах», — сообщил агентству председатель президиума ассоциации Станислав Богданов. При этом, еще пригодная к употреблению, но не привлекательная для покупателя продукция, например, помятые или деформированные овощи-фрукты, на корм животным передать можно.
Эксперт подчеркивает, что часть торговых сетей успешно реализует пилотные проекты в этом направлении, соблюдая необходимые регламенты. Однако в целом отсутствие нормативов по передаче неликвида создает ряд проблем.
«Законодательное регламентирование передачи неликвидной продукции помогло бы решить острую проблему с продажей недобросовестными предпринимателями просрочки на классифайдерах, которую люди приобретают в погоне за низкой ценой», — подчеркивает собеседник. Что касается товаров с коротким, но еще не истекшим сроком годности, то у федеральных торговых сетей есть отработанный и безопасный механизм перераспределения таких товаров — фудшеринг (распределение продуктов с истекающим, но не истекшим сроком годности). Такая практика помогает поддерживать уязвимые категории населения.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели продают списанные продукты из сетевых магазинов на корм животным. Овощи, молочку, хлеб, колбасу продают по 10-20 рублей за килограмм.
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