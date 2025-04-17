17 апреля 2025

Мэр из ХМАО запечатлел в лесу необычное природное явление. Фото

Мэр Советского района ХМАО Буренков поделился снимком северного сияния
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние раскрасило ночное небо над Советским районом ХМАО
Северное сияние раскрасило ночное небо над Советским районом ХМАО Фото:

Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков запечатлел северное сияние, раскинувшееся в небе поздним вечером. Живописным фото чиновник поделился в своем telegram-канале.

Буренков поделился с югорчанами снимком северного сияния
Буренков поделился с югорчанами снимком северного сияния
Фото:

«Прогулка поздним вечером позволила запечатлеть северное сияние. На удивление фото получилось очень четким и ярким», — написал Буренков.

Югорчане наблюдали северное сияние несколько раз в марте. Жители фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.

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Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков запечатлел северное сияние, раскинувшееся в небе поздним вечером. Живописным фото чиновник поделился в своем telegram-канале. «Прогулка поздним вечером позволила запечатлеть северное сияние. На удивление фото получилось очень четким и ярким», — написал Буренков. Югорчане наблюдали северное сияние несколько раз в марте. Жители фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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