Северное сияние раскрасило ночное небо над Советским районом ХМАО
Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков запечатлел северное сияние, раскинувшееся в небе поздним вечером. Живописным фото чиновник поделился в своем telegram-канале.
Буренков поделился с югорчанами снимком северного сияния
«Прогулка поздним вечером позволила запечатлеть северное сияние. На удивление фото получилось очень четким и ярким», — написал Буренков.
Югорчане наблюдали северное сияние несколько раз в марте. Жители фотографировали природное явление с разных уголков округа, а затем делились снимками в соцсетях.
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