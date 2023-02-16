Пьяный пермяк угнал с работы экскаватор

Экскаватор позже нашли и вернули владельцу
В Осе Пермского края с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик. Полиция выяснила, что угнал его один сотрудников, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил украсть экскаватор-погрузчик. Подойдя к транспортному средству, стоящему возле гаражного бокса, он с помощью ключа, находящегося в кабине, завел технику и беспрепятственно выехал с территории предприятия», — сообщается на сайте пермского главка.
Подозреваемого задержали, а сам экскаватор нашли позже в лесу. Сейчас мужчину ждет суд.
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