16 февраля 2023

Пьяный пермяк угнал с работы экскаватор

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на ул. Мальцева. Курган, экскаватор, зима, жкх, ремонт дороги, ремонт, стройка
Экскаватор позже нашли и вернули владельцу Фото:

В Осе Пермского края с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик. Полиция выяснила, что угнал его один сотрудников, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил украсть экскаватор-погрузчик. Подойдя к транспортному средству, стоящему возле гаражного бокса, он с помощью ключа, находящегося в кабине, завел технику и беспрепятственно выехал с территории предприятия», — сообщается на сайте пермского главка.

Подозреваемого задержали, а сам экскаватор нашли позже в лесу. Сейчас мужчину ждет суд.

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В Осе Пермского края с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик. Полиция выяснила, что угнал его один сотрудников, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил украсть экскаватор-погрузчик. Подойдя к транспортному средству, стоящему возле гаражного бокса, он с помощью ключа, находящегося в кабине, завел технику и беспрепятственно выехал с территории предприятия», — сообщается на сайте пермского главка. Подозреваемого задержали, а сам экскаватор нашли позже в лесу. Сейчас мужчину ждет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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