Пьяный пермяк угнал с работы экскаватор

Экскаватор позже нашли и вернули владельцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Осе Пермского края с территории предприятия пропал экскаватор-погрузчик. Полиция выяснила, что угнал его один сотрудников, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил украсть экскаватор-погрузчик. Подойдя к транспортному средству, стоящему возле гаражного бокса, он с помощью ключа, находящегося в кабине, завел технику и беспрепятственно выехал с территории предприятия», — сообщается на сайте пермского главка.

Подозреваемого задержали, а сам экскаватор нашли позже в лесу. Сейчас мужчину ждет суд.