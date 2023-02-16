16 февраля 2023
15 февраля 2023

В ЯНАО появились кабинеты для пациентов с хроническими заболеваниями сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, дефибриллятор, музей сердца
В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью Фото:

В двух больницах ЯНАО появились кабинеты для пациентов, у которых хронические заболевания сердца. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, третий кабинет планируют в ближайшее время открыть в Новом Уренгое.

«В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью. Здесь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы окажут профильную медпомощь, проведут дополнительную диагностику, назначат или скорректируют лечение», — сказано в сообщении.

Во время приема врач оценивает состояние пациента и выясняет, как принимаются лекарства. Если самочувствие ухудшится, то назначается следующий прием. Также медсестры дистанционно наблюдают за состоянием пациента и в случае плохого самочувствия вызывают скорую помощь или врача.

Ранее власти сообщили, что регион в топе по высокому уровню продолжительности жизни. Продолжительность жизни ямальцев достигла 75 лет.

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В двух больницах ЯНАО появились кабинеты для пациентов, у которых хронические заболевания сердца. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, третий кабинет планируют в ближайшее время открыть в Новом Уренгое. «В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью. Здесь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы окажут профильную медпомощь, проведут дополнительную диагностику, назначат или скорректируют лечение», — сказано в сообщении. Во время приема врач оценивает состояние пациента и выясняет, как принимаются лекарства. Если самочувствие ухудшится, то назначается следующий прием. Также медсестры дистанционно наблюдают за состоянием пациента и в случае плохого самочувствия вызывают скорую помощь или врача. Ранее власти сообщили, что регион в топе по высокому уровню продолжительности жизни. Продолжительность жизни ямальцев достигла 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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