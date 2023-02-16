В ЯНАО появились кабинеты для пациентов с хроническими заболеваниями сердца

17 февраля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью Фото: Алексей Андронов © URA.RU В двух больницах ЯНАО появились кабинеты для пациентов, у которых хронические заболевания сердца. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, третий кабинет планируют в ближайшее время открыть в Новом Уренгое. «В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью. Здесь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы окажут профильную медпомощь, проведут дополнительную диагностику, назначат или скорректируют лечение», — сказано в сообщении. Во время приема врач оценивает состояние пациента и выясняет, как принимаются лекарства. Если самочувствие ухудшится, то назначается следующий прием. Также медсестры дистанционно наблюдают за состоянием пациента и в случае плохого самочувствия вызывают скорую помощь или врача. Ранее власти сообщили, что регион в топе по высокому уровню продолжительности жизни. Продолжительность жизни ямальцев достигла 75 лет.

В двух больницах ЯНАО появились кабинеты для пациентов, у которых хронические заболевания сердца. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, третий кабинет планируют в ближайшее время открыть в Новом Уренгое. «В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работу кабинеты для лиц с хронической сердечной недостаточностью. Здесь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы окажут профильную медпомощь, проведут дополнительную диагностику, назначат или скорректируют лечение», — сказано в сообщении. Во время приема врач оценивает состояние пациента и выясняет, как принимаются лекарства. Если самочувствие ухудшится, то назначается следующий прием. Также медсестры дистанционно наблюдают за состоянием пациента и в случае плохого самочувствия вызывают скорую помощь или врача. Ранее власти сообщили, что регион в топе по высокому уровню продолжительности жизни. Продолжительность жизни ямальцев достигла 75 лет.