Самолет «Уральских авиалиний» задержан в Кольцово
В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2985 «Уральских авиалиний» в Бишкек. Самолет должен был вылететь 19 февраля в 00:40, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс состоится лишь в 01:05.
«Самолет „Уральских авиалиний“, летящий из Екатеринбурга в Бишкек задержан. Вылет рейса состоится в 01:05», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.
Согласно онлайн-табло, самолет прилетит в Бишкек в четыре утра
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