В аэропорту Кольцово задержали рейс «Уральских авиалиний» в Бишкек

Самолет «Уральских авиалиний» задержан в Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2985 «Уральских авиалиний» в Бишкек. Самолет должен был вылететь 19 февраля в 00:40, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс состоится лишь в 01:05.

«Самолет „Уральских авиалиний“, летящий из Екатеринбурга в Бишкек задержан. Вылет рейса состоится в 01:05», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.