18 февраля 2023
17 февраля 2023

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вовремя вылететь из Кольцово в Бишкек. Скрин

В аэропорту Кольцово задержали рейс «Уральских авиалиний» в Бишкек
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет «Уральских авиалиний» задержан в Кольцово Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2985 «Уральских авиалиний» в Бишкек. Самолет должен был вылететь 19 февраля в 00:40, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс состоится лишь в 01:05.

«Самолет „Уральских авиалиний“, летящий из Екатеринбурга в Бишкек задержан. Вылет рейса состоится в 01:05», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Согласно онлайн-табло, самолет прилетит в Бишкек в четыре утра

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В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-2985 «Уральских авиалиний» в Бишкек. Самолет должен был вылететь 19 февраля в 00:40, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс состоится лишь в 01:05. «Самолет „Уральских авиалиний“, летящий из Екатеринбурга в Бишкек задержан. Вылет рейса состоится в 01:05», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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