В «Сургутнефтегазе» умер водитель во время вахты

На предприятии выясняют обстоятельства гибели работника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижнесортымском УТТ (структурное подразделение «Сургутнефтегаза») во время работы в ночную смену умер водитель. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU коллега погибшего.

«Он [погибший] работал вахтами в управлении технологического транспорта НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Вся его семья в Башкирии, пытается найти средства, чтобы похоронить родственника на родине», — пояснил нефтяник, работавший вместе с водителем.

Сейчас, по словам собеседника агентства, на предприятии выясняют причины гибели мужчины. URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО, чтобы выяснить, как идет расследование.

В отделе кадров НГДУ «Нижнесортымскнефть» агентству ответили, что предприятие поможет родственникам погибшего с транспортировкой тела в Башкирию. Организация предоставит транспорт, сумма материальной помощи будет рассчитана исходя из размера зарплаты нефтяника.

Ранее URA.RU писало о смерти бурильщика нефтесервисной компании «Экотон» на Приобском месторождении ХМАО. Трудовая инспекция сообщила агентству, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.