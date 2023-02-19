19 февраля 2023

В «Сургутнефтегазе» умер водитель во время вахты

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки перед офисами компании «Сургутнефтегаз». Сургут, машина сургутнефтегаз
На предприятии выясняют обстоятельства гибели работника Фото:

В Нижнесортымском УТТ (структурное подразделение «Сургутнефтегаза») во время работы в ночную смену умер водитель. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU коллега погибшего.

«Он [погибший] работал вахтами в управлении технологического транспорта НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Вся его семья в Башкирии, пытается найти средства, чтобы похоронить родственника на родине», — пояснил нефтяник, работавший вместе с водителем.

Сейчас, по словам собеседника агентства, на предприятии выясняют причины гибели мужчины. URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО, чтобы выяснить, как идет расследование.

В отделе кадров НГДУ «Нижнесортымскнефть» агентству ответили, что предприятие поможет родственникам погибшего с транспортировкой тела в Башкирию. Организация предоставит транспорт, сумма материальной помощи будет рассчитана исходя из размера зарплаты нефтяника.

Ранее URA.RU писало о смерти бурильщика нефтесервисной компании «Экотон» на Приобском месторождении ХМАО. Трудовая инспекция сообщила агентству, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

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В Нижнесортымском УТТ (структурное подразделение «Сургутнефтегаза») во время работы в ночную смену умер водитель. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU коллега погибшего. «Он [погибший] работал вахтами в управлении технологического транспорта НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Вся его семья в Башкирии, пытается найти средства, чтобы похоронить родственника на родине», — пояснил нефтяник, работавший вместе с водителем. Сейчас, по словам собеседника агентства, на предприятии выясняют причины гибели мужчины. URA.RU направило запрос в трудовую инспекцию ХМАО, чтобы выяснить, как идет расследование. В отделе кадров НГДУ «Нижнесортымскнефть» агентству ответили, что предприятие поможет родственникам погибшего с транспортировкой тела в Башкирию. Организация предоставит транспорт, сумма материальной помощи будет рассчитана исходя из размера зарплаты нефтяника. Ранее URA.RU писало о смерти бурильщика нефтесервисной компании «Экотон» на Приобском месторождении ХМАО. Трудовая инспекция сообщила агентству, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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