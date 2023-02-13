Эпидпорог по заболеваниям ОРВИ и гриппом среди взрослых челябинцев превышен на 85,6%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения превышен на 85,6%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, в среднем уровень выше порога на 26,1%.

«Уровень заболеваемости с 6 февраля по 13 февраля в среднем вырос на 11,2%. Среди взрослых — на 16,8%, детей 7-14 лет — на 8,7%, детей 3-6 лет — на 6,9%, детей до 3 лет — на 4,2%. Показатели выше эпидпорога на 26,1% в среднем. Среди взрослых — на 85,6%, среди детей 7-14 лет — на 16,3%. Ниже эпидпорога уровень заболеваемости детей 3-6 лет и детей до 3 лет», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в управлении, на 13 февраля по области классы в школах уходят на карантин. Учебный процесс уже приостановлен в 167 классах 62 учреждений.