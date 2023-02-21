Полицейские исполнили песню «На передовой» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области поздравили мужчин с наступающим Днем защитника Отечества, и сняли для них патриотический клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».

«К поздравлениям, которые принимают жители Южного Урала, присоединились и полицейские. Они подарили патриотический видеоклип. В нем снялись действующие сотрудники органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В главке отметили, что основу клипа составляют динамичные кадры задержания преступников, фрагменты работы военной техники в полевых условиях и хроника в черно-белой записи. Песню же исполняет вокальный ансамбль областной полиции.

Ансамбль старается радовать жителей области своими композициями и клипами каждый значимый в стране праздник. Например, в канун Нового года артисты исполнили песню «Новый год» Сергея Ковальского. А к 1 сентября 2022 года они опубликовали клип, в котором поддержали школьников, студентов и родителей перед началом учебного года.