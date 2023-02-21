Челябинские полицейские сняли праздничный клип для мужчин. Видео

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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
Полицейские исполнили песню «На передовой» Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области поздравили мужчин с наступающим Днем защитника Отечества, и сняли для них патриотический клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».

«К поздравлениям, которые принимают жители Южного Урала, присоединились и полицейские. Они подарили патриотический видеоклип. В нем снялись действующие сотрудники органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В главке отметили, что основу клипа составляют динамичные кадры задержания преступников, фрагменты работы военной техники в полевых условиях и хроника в черно-белой записи. Песню же исполняет вокальный ансамбль областной полиции.

Ансамбль старается радовать жителей области своими композициями и клипами каждый значимый в стране праздник. Например, в канун Нового года артисты исполнили песню «Новый год» Сергея Ковальского. А к 1 сентября 2022 года они опубликовали клип, в котором поддержали школьников, студентов и родителей перед началом учебного года.

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Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области поздравили мужчин с наступающим Днем защитника Отечества, и сняли для них патриотический клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой». «К поздравлениям, которые принимают жители Южного Урала, присоединились и полицейские. Они подарили патриотический видеоклип. В нем снялись действующие сотрудники органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В главке отметили, что основу клипа составляют динамичные кадры задержания преступников, фрагменты работы военной техники в полевых условиях и хроника в черно-белой записи. Песню же исполняет вокальный ансамбль областной полиции. Ансамбль старается радовать жителей области своими композициями и клипами каждый значимый в стране праздник. Например, в канун Нового года артисты исполнили песню «Новый год» Сергея Ковальского. А к 1 сентября 2022 года они опубликовали клип, в котором поддержали школьников, студентов и родителей перед началом учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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