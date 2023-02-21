На спецоперации погиб военный водитель из Свердловской области. Фото

На Украине погиб 44-летний Евгений Сащиков из Сухого Лога

22 февраля 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим Евгением Сащиковым состоится 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине погиб 44-летний военный водитель Евгений Сащиков из Сухого Лога Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города. «Скорбный список погибших в СВО сухоложцев пополнился еще одним именем. 7 февраля погиб водитель Евгений Сащиков», — говорится в сообщении администрации Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте». Он погиб от удара вражеской ракеты по его боевой машине. Евгений Сащиков окончил школу №7 в Сухом Логу. Затем отучился на электрика. Работал дальнобойщиком. На фронт ушел добровольцем, записавшись вслед за мобилизованным сыном. Сащиков служил в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Прощание с Сащиковым состоится 23 февраля с десяти с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. Евгению 27 марта исполнилось бы 45 лет Фото: сообщество «Администрация городского округа Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте»

На Украине погиб 44-летний военный водитель Евгений Сащиков из Сухого Лога Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города. «Скорбный список погибших в СВО сухоложцев пополнился еще одним именем. 7 февраля погиб водитель Евгений Сащиков», — говорится в сообщении администрации Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте». Он погиб от удара вражеской ракеты по его боевой машине. Евгений Сащиков окончил школу №7 в Сухом Логу. Затем отучился на электрика. Работал дальнобойщиком. На фронт ушел добровольцем, записавшись вслед за мобилизованным сыном. Сащиков служил в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Прощание с Сащиковым состоится 23 февраля с десяти с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.