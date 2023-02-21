На Украине погиб 44-летний военный водитель Евгений Сащиков из Сухого Лога Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города.
«Скорбный список погибших в СВО сухоложцев пополнился еще одним именем. 7 февраля погиб водитель Евгений Сащиков», — говорится в сообщении администрации Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте». Он погиб от удара вражеской ракеты по его боевой машине.
Евгений Сащиков окончил школу №7 в Сухом Логу. Затем отучился на электрика. Работал дальнобойщиком. На фронт ушел добровольцем, записавшись вслед за мобилизованным сыном.
Сащиков служил в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Прощание с Сащиковым состоится 23 февраля с десяти с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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