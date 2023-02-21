В Госдуме призвали лишать чиновников должностей за долгие поездки за границу

22 февраля 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Отпуска чиновников за границей во время СВО выглядят «недопустимыми», уверен Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины. Соответствующее предложение парламентарий направил председателю правительства России Михаилу Мишустину. «Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ РФ (более трех месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости. <…> Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране», — приводит содержание обращения RT. По мнению Милонова, в период СВО отпуска чиновников в «недружественных» государствах «выглядят недопустимыми». Кроме того, находящийся в такой стране госслужащий является «лакомой» целью для спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста, подчеркнул депутат. Ранее в регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, появился негласный запрет на отдых чиновников и депутатов за пределами страны, сообщал «Коммерсант». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой запретить госслужащим уезжать за границу на отдых во время СВО. Парламентарии обещали рассмотреть инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины. Соответствующее предложение парламентарий направил председателю правительства России Михаилу Мишустину. «Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ РФ (более трех месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости. <…> Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране», — приводит содержание обращения RT. По мнению Милонова, в период СВО отпуска чиновников в «недружественных» государствах «выглядят недопустимыми». Кроме того, находящийся в такой стране госслужащий является «лакомой» целью для спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста, подчеркнул депутат. Ранее в регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, появился негласный запрет на отдых чиновников и депутатов за пределами страны, сообщал «Коммерсант». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой запретить госслужащим уезжать за границу на отдых во время СВО. Парламентарии обещали рассмотреть инициативу.