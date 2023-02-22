Главный кадровик полиции Екатеринбурга уволится через три месяца после назначения

Замначальника полиции Екатеринбурга Юлия Серебрякова уходит в отставку

В УМВД ищут, кто заменит Юлию Серебрякову Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника УМВД по Екатеринбургу, ответственная за работу с личным составом Юлия Серебрякова уйдет в отставку после своего отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Юлия Владимировна ушла в отпуск, из которого, судя по всему, не вернется. Вместо ее еще никого толком нет и вряд ли в ближайшее время появится», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что у Серебряковой, как и у некоторых других руководителей УМВД в прошлом сложились крепкие взаимоотношения с уволившимся шефом Игорем Озеровым. После его ухода на ключевых должностях управления стали меняться люди. По информации инсайдеров новый шеф УМВД был готов к этому и искал замену в смежных силовых ведомствах.

URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

Серебрякова была назначена на свою нынешнюю должность в середине ноября. Ранее сообщалось об увольнении другого замначальника УМВД — Максима Беликов. По информации источников, он готовился к переводу в Тверь после того, как прошлый начальник УМВД Игорь Озеров написал рапорт об увольнении.

Инсайдеры URA.RU сообщали о проблемах с приемом сотрудников на должность областного управления по работе с личным составом. После ухода Владимира Тиряева, который долгое время был главным кадровиком ГУ МВД на его место временно исполняющей обязанности стала Ольга Никитина.