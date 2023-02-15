Замглавы полиции Екатеринбурга ушел в отставку, не отслужив полугода

Замначальника полиции Екатеринбурга Максим Беликов переводится в Тверь после увольнения Игоря Озерова
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Максим Беликов получит пост в Твери Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов заканчивает работу в Свердловской области и уезжает в Тверь. Такое решение он принял сразу после увольнения прежнего шефа городской полиции Игоря Озерова, а с 16 февраля силовик окончательно складывает полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Максим Беликов, как все и ожидали, заканчивает службу в Свердловской области. В ближайшее время его ждут в Твери», — сообщил собеседник агентства. По его словам, изначально Беликову был приготовлен пост в Заволжском районе Твери, где он начинал службу вместе с Игорем Озеровым. Однако позднее ему предложили стать замначальника всей городской полиции.

Именно Озеров помог Беликову устроиться в УМВД и таким образом усилил тверской клан в Екатеринбурге. 18 января на должность главы городской полиции официально был назначен Максим Метелица, что, по словам инсайдера, нарушило карьерные планы Беликова.

URA.RU сообщало, что замначальника не станет работать в Екатеринбурге без Озерова и будет искать новые возможности в полиции. Беликов был назначен в УМВД в октябре 2022 года и перед увольнением проработал пять месяцев.

URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

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Замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов заканчивает работу в Свердловской области и уезжает в Тверь. Такое решение он принял сразу после увольнения прежнего шефа городской полиции Игоря Озерова, а с 16 февраля силовик окончательно складывает полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Максим Беликов, как все и ожидали, заканчивает службу в Свердловской области. В ближайшее время его ждут в Твери», — сообщил собеседник агентства. По его словам, изначально Беликову был приготовлен пост в Заволжском районе Твери, где он начинал службу вместе с Игорем Озеровым. Однако позднее ему предложили стать замначальника всей городской полиции. Именно Озеров помог Беликову устроиться в УМВД и таким образом усилил тверской клан в Екатеринбурге. 18 января на должность главы городской полиции официально был назначен Максим Метелица, что, по словам инсайдера, нарушило карьерные планы Беликова. URA.RU сообщало, что замначальника не станет работать в Екатеринбурге без Озерова и будет искать новые возможности в полиции. Беликов был назначен в УМВД в октябре 2022 года и перед увольнением проработал пять месяцев. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.
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