23 февраля 2023
22 февраля 2023

Пермячек, предпочитающих «мужскую» работу, за год стало больше

В Перми стало больше женских резюме в «мужских» профессиях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара в городе. Пермь, трамвай №5, жара в городе, женщина водитель трамвая
Женщин, предпочитающих «мужскую» работу, в Перми стало больше Фото:

Женщины в Перми стали активнее откликаться на типично «мужские» вакансии. Об этом сообщают специалисты сервиса «Авито Работа». Например, женских резюме по итогу прошлого года стало на треть больше в сфере транспорта и логистики, чем годом ранее.

«Девушки на 31% чаще интересовались вакансиями водителей. Также женщины на 33% чаще рассматривали для себя профессию логиста. Более того, среди соискателей на должность логиста в Перми женщин больше, чем мужчин: доля женских резюме в России по данной профессии в 2022 году составила 56%», — сообщают аналитики сервиса по поиску работы.

Кроме того, количество резюме от женщин Перми за год возросло на 40% в сфере IT. Их стало больше и в строительной отрасли — на 11%. Так, в том числе пермские женщины чаще размещали резюме по профессиям ремонтника, крановщика, штукатура и маляра.

Ранее URA.RU писало о жителе Перми Андрее Туеве, который работает мастером по наращиванию ресниц. Пермяк стал героем передачи на «Первом канале», посвященной мужчинам в «женских» профессиях.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Женщины в Перми стали активнее откликаться на типично «мужские» вакансии. Об этом сообщают специалисты сервиса «Авито Работа». Например, женских резюме по итогу прошлого года стало на треть больше в сфере транспорта и логистики, чем годом ранее. «Девушки на 31% чаще интересовались вакансиями водителей. Также женщины на 33% чаще рассматривали для себя профессию логиста. Более того, среди соискателей на должность логиста в Перми женщин больше, чем мужчин: доля женских резюме в России по данной профессии в 2022 году составила 56%», — сообщают аналитики сервиса по поиску работы. Кроме того, количество резюме от женщин Перми за год возросло на 40% в сфере IT. Их стало больше и в строительной отрасли — на 11%. Так, в том числе пермские женщины чаще размещали резюме по профессиям ремонтника, крановщика, штукатура и маляра. Ранее URA.RU писало о жителе Перми Андрее Туеве, который работает мастером по наращиванию ресниц. Пермяк стал героем передачи на «Первом канале», посвященной мужчинам в «женских» профессиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...