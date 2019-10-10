Пермяк с необычной профессией стал героем передачи на «Первом канале»

Житель Перми Андрей Туев, который работает лешмейкером (мастером по наращиванию ресниц), стал героем программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». Очередной выпуск ток-шоу был посвящен мужчинам в «чужих» профессиях, рассказал Туев.
По его словам, на запись программы позвали также мастера маникюра (бывшего крановщика), мастера депиляции, специалиста по перманентному макияжу и дедушку-няню. «Тема передачи — мужчины в чужих профессиях. <…> Ведущий Александр Гордон <…> сидел довольный и сказал, что круто, что мы нашли себя и делаем деньги», — цитирует Туева 59.ru.
Предполагается, что эфир с его участием выйдет на главном канале страны в конце октября.
Несколько лет назад Андрей Туев — уроженец Алапаевска (Свердловская область) — отучился на инженера-технолога, после чего работал на заводе, а затем в такси и продажах. Также известно, что мужчина с 15 лет наращивал себе ресницы. Год назад он стал профессиональным мастером и начал осваивать пермскую бьюти-индустрию. В столице Прикамья у него есть своя студия красоты.