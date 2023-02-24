24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

В ХМАО пропал 41-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Мужчина пропал 21 февраля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) разыскивается Николай Драницин 1981 года рождения. О его местонахождении ничего не известно с 21 февраля. Информация размещена на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Николай Николаевич Драницин, 41 год (1981 г. р.). С 21 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали поисковики на своем официальном сайте. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 16 февраля разыскивали 36-летнего Евгения Разгоняева. Мужчина выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Полицейские обнаружили тело мужчины. Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Николай Драницин 21 февраля вышел из дома и пропал

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В Нижневартовске (ХМАО) разыскивается Николай Драницин 1981 года рождения. О его местонахождении ничего не известно с 21 февраля. Информация размещена на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Николай Николаевич Драницин, 41 год (1981 г. р.). С 21 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали поисковики на своем официальном сайте. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 16 февраля разыскивали 36-летнего Евгения Разгоняева. Мужчина выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Полицейские обнаружили тело мужчины. Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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