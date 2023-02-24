В Нижневартовске (ХМАО) разыскивается Николай Драницин 1981 года рождения. О его местонахождении ничего не известно с 21 февраля. Информация размещена на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Николай Николаевич Драницин, 41 год (1981 г. р.). С 21 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали поисковики на своем официальном сайте. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 16 февраля разыскивали 36-летнего Евгения Разгоняева. Мужчина выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Полицейские обнаружили тело мужчины. Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
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