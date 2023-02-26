26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Челябинской области из-за непогоды отменяют автобусные рейсы

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Рейсы междугородних автобусов отменили из-за сильной гололедицы Фото:

В Челябинске 27 февраля отменяются междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы на трассе М5. Как сообщили в миндортрансе региона автобусы временно перестанут ходить из Челябинска в города области, Уфу и Екатеринбург.

«Введено временное ограничение на трассе М5 из-за неблагоприятных погодных условий и гололедицы. В связи с этим 27 февраля отменяются автобусные рейсы из Челябинска: в Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк, Уфу и Екатеринбург. Также приостановлены рейсы из Магнитогорска и Уфы в Челябинск. Отменены рейсы пригородных маршрутов из Челябинска», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 27 февраля закрыт участок трассы М5-Урал из-за непогоды в виде снегопада. За обстановкой на трассе следят сотрудники ГИБДД по региону.

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В Челябинске 27 февраля отменяются междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы на трассе М5. Как сообщили в миндортрансе региона автобусы временно перестанут ходить из Челябинска в города области, Уфу и Екатеринбург. «Введено временное ограничение на трассе М5 из-за неблагоприятных погодных условий и гололедицы. В связи с этим 27 февраля отменяются автобусные рейсы из Челябинска: в Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк, Уфу и Екатеринбург. Также приостановлены рейсы из Магнитогорска и Уфы в Челябинск. Отменены рейсы пригородных маршрутов из Челябинска», — сообщили в министерстве. Ранее сообщалось, что 27 февраля закрыт участок трассы М5-Урал из-за непогоды в виде снегопада. За обстановкой на трассе следят сотрудники ГИБДД по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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