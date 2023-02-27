Автор «Петровых в гриппе» рассказал Собчак, кто просит его покинуть Россию

Уральский писатель Алексей Сальников признался Собчак, что жена просит его уехать из страны

Сальников не осуждает тех, кто бежит из страны Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский писатель Алексей Сальников, который прославился благодаря книге «Петровы в гриппе и вокруг него», дал большое интервью журналистке Ксении Собчак, где признался, что жена регулярно просить его покинуть Россию. Беседа была снята в автобусе «ПАЗ» в Москве.

«Меня жена пыталась всячески сподвигнуть на это. Но мне кажется, что я не такой писатель, который может писать о том, что происходит за границей. Мне нужно реальность рассматривать изнутри», — заявил Сальников в интервью журналистке, которое опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

При этом он признался, что чувствует облегчение, когда видит, как люди бегут из страны. «Лучше я осиротею, чем буду беспокоиться — посадят его [режиссера Кирилла Серебренникова — экранизировал книгу „Петровы в гриппе“] или не посадят. [Блогер Юрий] Хованский уехал, и слава тебе, Господи», — пояснил писатель.

Ранее Сальников заявил, что спецоперация на Украине поможет возрождению такого литературного жанра, как роман-эпопея. По его словам, такого не было в русской литературе со времен «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Также роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» признали литературным феноменом, а режиссер Кирилл Серебрянников снял фильм по книге писателя, после чего кинокартину представили в четырех номинациях премии «Ника».