27 февраля 2023

Бывший главврач миасской больницы продает участок под турбазу на озере Тургояк. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
Участок с видом на озеро Тургояк продается за 9,5 млн рублей Фото:

В Челябинской области бывший главврач больницы в Миассе Денис Маханьков продает участок земли под турбазу в поселке Тургояк на берегу одноименного озера за 9,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений.

«Продается участок 52 сотки за 9,5 млн рублей, находящийся в аренде у Гослесфонда сроком на 49 лет. Сосновый бор с видом на озеро Тургояк, обалденные закаты. Имеется согласованный план освоения лесного участка с возведением четырех домов, 25 площадок под некапитальные сооружения (глэмпинги, легкие домики, беседки). [Проведены] газ и электричество по границе участка. Подходит под организацию туристической базы либо под проживание нескольких семей», — сообщает Маханьков в объявлении на сайте «Авито».

По данным URA.RU речь идет о переуступке права аренды данного участка, которое сейчас принадлежит ООО «МАРТ». В сервисе «СБИС» указано, что Маханьков является учредителем этой компании.

Маханьков был уволен с должности главного врача миасской городской больницы №2 в 2019 году после инцидента с уборщицей, которая вымыла пациентке лицо тряпкой. После чего бывший главврач пытался восстановиться в должности через суд.

В объявлении указано, что участок подойдет для строительства базы отдыха
Как рассказал продавец, на участке нет никаких построек кроме детской площадки
На участке разрешено размещать некапитальные строения

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В Челябинской области бывший главврач больницы в Миассе Денис Маханьков продает участок земли под турбазу в поселке Тургояк на берегу одноименного озера за 9,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений. «Продается участок 52 сотки за 9,5 млн рублей, находящийся в аренде у Гослесфонда сроком на 49 лет. Сосновый бор с видом на озеро Тургояк, обалденные закаты. Имеется согласованный план освоения лесного участка с возведением четырех домов, 25 площадок под некапитальные сооружения (глэмпинги, легкие домики, беседки). [Проведены] газ и электричество по границе участка. Подходит под организацию туристической базы либо под проживание нескольких семей», — сообщает Маханьков в объявлении на сайте «Авито». По данным URA.RU речь идет о переуступке права аренды данного участка, которое сейчас принадлежит ООО «МАРТ». В сервисе «СБИС» указано, что Маханьков является учредителем этой компании. Маханьков был уволен с должности главного врача миасской городской больницы №2 в 2019 году после инцидента с уборщицей, которая вымыла пациентке лицо тряпкой. После чего бывший главврач пытался восстановиться в должности через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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