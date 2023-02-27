Участок с видом на озеро Тургояк продается за 9,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области бывший главврач больницы в Миассе Денис Маханьков продает участок земли под турбазу в поселке Тургояк на берегу одноименного озера за 9,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений.

«Продается участок 52 сотки за 9,5 млн рублей, находящийся в аренде у Гослесфонда сроком на 49 лет. Сосновый бор с видом на озеро Тургояк, обалденные закаты. Имеется согласованный план освоения лесного участка с возведением четырех домов, 25 площадок под некапитальные сооружения (глэмпинги, легкие домики, беседки). [Проведены] газ и электричество по границе участка. Подходит под организацию туристической базы либо под проживание нескольких семей», — сообщает Маханьков в объявлении на сайте «Авито».

По данным URA.RU речь идет о переуступке права аренды данного участка, которое сейчас принадлежит ООО «МАРТ». В сервисе «СБИС» указано, что Маханьков является учредителем этой компании.

Маханьков был уволен с должности главного врача миасской городской больницы №2 в 2019 году после инцидента с уборщицей, которая вымыла пациентке лицо тряпкой. После чего бывший главврач пытался восстановиться в должности через суд.

В объявлении указано, что участок подойдет для строительства базы отдыха Скрин: сервис «Avito»

Как рассказал продавец, на участке нет никаких построек кроме детской площадки Скрин: сервис «Avito»