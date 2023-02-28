Омбудсмен ХМАО разъяснила, как военнослужащим получить отпуск на рождение детей

Омбудсмен ХМАО: военнослужащим в зоне СВО дают отпуск на рождение ребенка

Военнослужащие могут взять отпуск на рождение ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека по ХМАО Наталья Стребкова рассказала, как военнослужащие в зоне СВО могут получить отпуск на рождение детей. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что отпуск предоставляет по заявлению командир части.

«Очень много обращений от беременных жен военнослужащих с вопросом, можно ли получить отпуск. Командиры части в таком случае предоставляют отпуск на рождение детей, если жены уже находятся в больнице на поздних сроках беременности. Нет оснований для отказа, даже если военнослужащие в зоне боевых действий, им дается разрешение», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, ей не известны случаи, когда военнослужащим югорчанам отказали в предоставлении отпуска на рождение детей. «В последнее время очень многие югорчане приезжают из зоны боевых действий, например, в Ханты-Мансийск», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о том, как омбудсмен ХМАО добилась отправки из зоны СВО в госпиталь военнослужащего, которому требовалась операция. Сначала его безосновательно направили из Нижневартовска в учебный центр Омска, а затем — в зону боевых действий.