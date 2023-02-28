28 февраля 2023

В Тюменской области ищут слесаря на зарплату свыше полумиллиона рублей

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За ремонт электрики в спецтехнике сотруднику обещают платить до 550 тысяч рублей Фото:

Слесарю-электрику, готовому уехать на вахту в Уватский район Тюменской области, предлагают зарплату до 550 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на портале «Работа в России».

«Требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Заработная плата — от 50 до 550 тысяч рублей. Вахтовый метод», — говорится в объявлении.

Работать специалисту предстоит в поселке Муген Уватского района. В его обязанности будет входить диагностика и ремонт автоэлектрики в обслуживаемых автомобилях и спецтехнике — УРАЛах и КАМАЗах.

Как ранее писало URA.RU, зарабатывать сотни тысяч рублей тюменцам предлагают и в других регионах России. К примеру, заключив контракт на военную службу, проходить которую нужно на Сахалине.

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Слесарю-электрику, готовому уехать на вахту в Уватский район Тюменской области, предлагают зарплату до 550 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на портале «Работа в России». «Требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Заработная плата — от 50 до 550 тысяч рублей. Вахтовый метод», — говорится в объявлении. Работать специалисту предстоит в поселке Муген Уватского района. В его обязанности будет входить диагностика и ремонт автоэлектрики в обслуживаемых автомобилях и спецтехнике — УРАЛах и КАМАЗах. Как ранее писало URA.RU, зарабатывать сотни тысяч рублей тюменцам предлагают и в других регионах России. К примеру, заключив контракт на военную службу, проходить которую нужно на Сахалине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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