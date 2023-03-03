В Тюменской области нашли дровосека-нарушителя с помощью квадрокоптера

Квадрокоптер обнаружил следы «черного дровосека» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Исетском лесничестве (Тюменской области) сотрудники Тюменьлеса и районной прокуратуры во время патрулирования местности с помощью квадрокоптера обнаружили незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

«Нарушителя удалось обнаружить с помощью воздушного наблюдателя. Незаконная рубка велась на площади 5 тысяч квадратных метров, а объем заготовленной древесины составил почти 51 кубометр», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Квадрокоптер распознал на снегу следы вывозки древесины, которые привели к дому жителя села Солобоево (Тюменской области). На место сразу вызвали сотрудников полиции. По подсчетам экспертов размер причиненного ущерба составил более 600 тысяч рублей.

Ранее возле села Нижняя Тавда (Тюменская область) поймали мужчину на незаконной рубке леса. Житель областной столицы оказался предпринимателем, который обрабатывал деревья в брус, после чего продавал получившийся товар.