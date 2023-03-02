СК обжалует условный срок для замначальника полиции Магнитогорска

02 марта 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Высокопоставленный силовик был осужден на 2,5 года условно Фото: Илья Московец © URA.RU Следственные органы обжалуют приговор бывшему заместителю начальника полиции Магнитогорска Челябинской области Мурату Ахметову, осужденному за мошенничество, с учетом общественной опасности совершенного преступления. Соответствующее ходатайство направлено в прокуратуру. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и штрафа. Следственные органы обратились в органы прокуратуры с ходатайством о решении вопроса по обжалованию приговора с учетом общественной опасности совершенного преступления», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Челябинской области. Ахметов был задержан в середине июня 2022 года и до января 2023 года находился в СИЗО. Суд установил вину замначальника полиции Магнитогорска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. Позже из дела убрали обвинение во взятках, что стало основанием для смягчения приговора. Свою вину Ахметов не признал.

Следственные органы обжалуют приговор бывшему заместителю начальника полиции Магнитогорска Челябинской области Мурату Ахметову, осужденному за мошенничество, с учетом общественной опасности совершенного преступления. Соответствующее ходатайство направлено в прокуратуру. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и штрафа. Следственные органы обратились в органы прокуратуры с ходатайством о решении вопроса по обжалованию приговора с учетом общественной опасности совершенного преступления», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Челябинской области. Ахметов был задержан в середине июня 2022 года и до января 2023 года находился в СИЗО. Суд установил вину замначальника полиции Магнитогорска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. Позже из дела убрали обвинение во взятках, что стало основанием для смягчения приговора. Свою вину Ахметов не признал.