СК обжалует условный срок для замначальника полиции Магнитогорска

Следственные органы обжалуют приговор бывшему заместителю начальника полиции Магнитогорска Челябинской области Мурату Ахметову, осужденному за мошенничество, с учетом общественной опасности совершенного преступления. Соответствующее ходатайство направлено в прокуратуру.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и штрафа. Следственные органы обратились в органы прокуратуры с ходатайством о решении вопроса по обжалованию приговора с учетом общественной опасности совершенного преступления», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.
Ахметов был задержан в середине июня 2022 года и до января 2023 года находился в СИЗО. Суд установил вину замначальника полиции Магнитогорска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. Позже из дела убрали обвинение во взятках, что стало основанием для смягчения приговора. Свою вину Ахметов не признал.
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