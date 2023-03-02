Мурата Ахметова осудили на 2,5 года условно Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) 2 марта вынес обвинительный приговор заместителю начальника УМВД Мурату Ахметову, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, высокопоставленного силовика осудили на два с половиной года условно.

«Суд признал Мурата Ахметова виновным в совершении двух преступлений. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ахметову… 2,5 года условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей и лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на полтора года», — зачитала приговор судья Наталья Кульбакова.

Ахметов был задержан в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. До середины января 2023 года он находился в СИЗО. Однако из дела убрали обвинения во взятках, что дало основания для смягчения силовику меры пресечения.

За все время следствия Ахметов не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. На время проверки его отстранили от работы в органах внутренних дел.