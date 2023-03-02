Суд вынес приговор высокопоставленному силовику в Магнитогорске. Фото

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Суд. Магнитогорск
Мурата Ахметова осудили на 2,5 года условно Фото:

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) 2 марта вынес обвинительный приговор заместителю начальника УМВД Мурату Ахметову, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, высокопоставленного силовика осудили на два с половиной года условно.

«Суд признал Мурата Ахметова виновным в совершении двух преступлений. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ахметову… 2,5 года условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей и лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на полтора года», — зачитала приговор судья Наталья Кульбакова.

Ахметов был задержан в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. До середины января 2023 года он находился в СИЗО. Однако из дела убрали обвинения во взятках, что дало основания для смягчения силовику меры пресечения.

За все время следствия Ахметов не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. На время проверки его отстранили от работы в органах внутренних дел.

Суд. Магнитогорск
Суд признал Ахметова виновным
Фото:

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Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) 2 марта вынес обвинительный приговор заместителю начальника УМВД Мурату Ахметову, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, высокопоставленного силовика осудили на два с половиной года условно. «Суд признал Мурата Ахметова виновным в совершении двух преступлений. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ахметову… 2,5 года условно со штрафом в размере 60 тысяч рублей и лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на полтора года», — зачитала приговор судья Наталья Кульбакова. Ахметов был задержан в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей и в мошенничестве. До середины января 2023 года он находился в СИЗО. Однако из дела убрали обвинения во взятках, что дало основания для смягчения силовику меры пресечения. За все время следствия Ахметов не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. На время проверки его отстранили от работы в органах внутренних дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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