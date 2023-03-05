Полковник Матвийчук назвал три способа борьбы с украинскими беспилотниками

Полковник Матвийчук: аэростаты снизят прорыв украинских беспилотников на территорию РФ

05 марта 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Аэростаты смогут помешать пролету БПЛА на российские территории, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Защитить Россию от беспилотников можно с помощью их отключения, подрыва и аэростатов. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Есть радиоэлектронный способ, когда вы отключаете систему управления этих беспилотников. Они падают. Есть физическое уничтожение. Тут работают (зенитный пушечно-ракетный комплекс — прим. ред.) „Тунгуска“, (зенитная самоходная установка — прим. ред.) „Шилка“ и, конечно же, зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь“. Последнее — это аэростаты. Их можно применять по тому принципу, по которому мы их использовали во время Второй мировой войны. Они затрудняют продвижение к намеченной цели. Беспилотнику нужно маневрировать, обходить. А если они попадают в аэростаты, то срабатывают как обычные снаряды. Комплексное применение всех этих средств, которое я назвал, они будут выводить из строя эту технику», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, тактика по уничтожению беспилотников еще не отработана, но ведутся разработки по использованию аэростатов. «БПЛА — это оружие нового поколения. Еще не отработана тактика по их уничтожению. Разработки знаю, что ведутся в области применения аэростатов, как средств радиоэлектронного подавления и физической преграды. Аэростат стоит, на нем находится аппаратура, которая ведет разведку и подавление. А также выступает в качестве физического препятствия для полетов», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защитить Россию от беспилотников можно с помощью их отключения, подрыва и аэростатов. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Есть радиоэлектронный способ, когда вы отключаете систему управления этих беспилотников. Они падают. Есть физическое уничтожение. Тут работают (зенитный пушечно-ракетный комплекс — прим. ред.) „Тунгуска“, (зенитная самоходная установка — прим. ред.) „Шилка“ и, конечно же, зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь“. Последнее — это аэростаты. Их можно применять по тому принципу, по которому мы их использовали во время Второй мировой войны. Они затрудняют продвижение к намеченной цели. Беспилотнику нужно маневрировать, обходить. А если они попадают в аэростаты, то срабатывают как обычные снаряды. Комплексное применение всех этих средств, которое я назвал, они будут выводить из строя эту технику», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, тактика по уничтожению беспилотников еще не отработана, но ведутся разработки по использованию аэростатов. «БПЛА — это оружие нового поколения. Еще не отработана тактика по их уничтожению. Разработки знаю, что ведутся в области применения аэростатов, как средств радиоэлектронного подавления и физической преграды. Аэростат стоит, на нем находится аппаратура, которая ведет разведку и подавление. А также выступает в качестве физического препятствия для полетов», — объяснил собеседник агентства.