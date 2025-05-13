Сенатор Епифанова подтвердила, что аренда дешевле покупки жилья в 2025 году

Ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в 2025 году на уровне, в два раза превышающем арендные ставки. Об этом рассказала эксперт Агентства стратегических инициатив, сенатор Ольга Епифанова.
«Ежемесячный платеж по новой ипотеке в 2025 году будет существенно (возможно, в два-три раза) превышать арендную плату за аналогичное жилье», — передает слова Епифановой «Газета.Ru». Она добавила, что это делает аренду финансово привлекательной в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Сенатор отметила, что предсказать снижение ипотечных ставок пока невозможно, и разрыв между платежами по ипотеке и арендной платой достигнет максимальных значений за последние годы из-за высоких цен на недвижимость и ставок по ипотечным кредитам. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, разница будет особенно заметна, хотя в регионах с более доступным жильем она может быть меньше.
Епифанова добавила, что деньги, которые идут на первоначальный взнос по ипотеке, лучше инвестировать, так как на фоне охлаждения рынка нет гарантии роста цен на жилье, что делает покупку квартиры как инвестицию менее привлекательной. Средние ставки по ипотеке в России составляют около 26,94% на новостройки и 27,21% на вторичные квартиры, в то время как годовая арендная плата в среднем равна 6,2%.
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