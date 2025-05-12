Кремль — URA.RU: Польша сворачивает контакты с Россией

Кремль: Польша сворачивает контакты с Россией
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Кремль: Польша сворачивает контакты с Россией
Кремль: Польша сворачивает контакты с Россией Фото:

Польша выбирает враждебность по отношению к России, поэтому продолжает стоять на своей русофобской и недружественной позиции. Фактически это ведет к сворачиванию контактов Варшавы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о закрытии консульства России в Кракове.

«Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это — составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — заявил Песков.

МИД Польши заявил, что генконсульство России в Кракове будет закрыто в течение 30 дней. 9 Мая российское посольство приняло участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Польша выбирает враждебность по отношению к России, поэтому продолжает стоять на своей русофобской и недружественной позиции. Фактически это ведет к сворачиванию контактов Варшавы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о закрытии консульства России в Кракове. «Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это — составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — заявил Песков. МИД Польши заявил, что генконсульство России в Кракове будет закрыто в течение 30 дней. 9 Мая российское посольство приняло участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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