Кремль — URA.RU: Польша сворачивает контакты с Россией

Польша выбирает враждебность по отношению к России, поэтому продолжает стоять на своей русофобской и недружественной позиции. Фактически это ведет к сворачиванию контактов Варшавы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о закрытии консульства России в Кракове.
«Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это — составные звенья общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — заявил Песков.
МИД Польши заявил, что генконсульство России в Кракове будет закрыто в течение 30 дней. 9 Мая российское посольство приняло участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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