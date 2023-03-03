03 марта 2023

Челябинский депутат-фронтовик потребовал «призвать к ответу» США

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Голиков еще осенью отправился добровольцем на СВО Фото:
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Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков потребовал «призвать к ответу» США и устроить «новый Нюрнберг». Об этом он написал в соцсетях.

«Международному сообществу пора призвать их к ответу и устроить новый Нюрнберг над мировым жандармом. Они стали токсичными, где США там смерть», — заявил Голиков в своем telegram-канале.

По словам Голикова, военная помощь Киеву превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане — данные немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy. Украине на войну с Россией, американцы выделили более 100 млрд долларов на вооружение и сопутствующие нужды. Депутат заметил, что, на его взгляд, США вкладывает деньги только в войны и дестабилизацию обстановки на планете (Югославия, Иран, Ливия, Афганистан, Сирия, Украина), что приводит к разрушению городов и убийствам мирных граждан.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков потребовал «призвать к ответу» США и устроить «новый Нюрнберг». Об этом он написал в соцсетях. «Международному сообществу пора призвать их к ответу и устроить новый Нюрнберг над мировым жандармом. Они стали токсичными, где США там смерть», — заявил Голиков в своем telegram-канале. По словам Голикова, военная помощь Киеву превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане — данные немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy. Украине на войну с Россией, американцы выделили более 100 млрд долларов на вооружение и сопутствующие нужды. Депутат заметил, что, на его взгляд, США вкладывает деньги только в войны и дестабилизацию обстановки на планете (Югославия, Иран, Ливия, Афганистан, Сирия, Украина), что приводит к разрушению городов и убийствам мирных граждан. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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