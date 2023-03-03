Челябинский депутат-фронтовик потребовал «призвать к ответу» США

Голиков еще осенью отправился добровольцем на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков потребовал «призвать к ответу» США и устроить «новый Нюрнберг». Об этом он написал в соцсетях.

«Международному сообществу пора призвать их к ответу и устроить новый Нюрнберг над мировым жандармом. Они стали токсичными, где США там смерть», — заявил Голиков в своем telegram-канале.

По словам Голикова, военная помощь Киеву превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане — данные немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy. Украине на войну с Россией, американцы выделили более 100 млрд долларов на вооружение и сопутствующие нужды. Депутат заметил, что, на его взгляд, США вкладывает деньги только в войны и дестабилизацию обстановки на планете (Югославия, Иран, Ливия, Афганистан, Сирия, Украина), что приводит к разрушению городов и убийствам мирных граждан.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.