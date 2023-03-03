В Челябинске начали закрываться ледовые катки

Ледовый каток в челябинском парке Пушкина закроется 5 марта

Ледовый каток в парке Пушкина 5 марта работает последний день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовый каток в городском саду имени Пушкина в Челябинске в воскресенье работает последний день. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

«Завтра, 5 марта, каток в городском саду имени А. С. Пушкина работает последний день в этом сезоне. Остальные катки пока работают», — уточнили в управлении.

В Челябинске в этом сезоне было открыто три крупных катка — в парке Пушкина, парке имени Терешковой и в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. Периодически их работа приостанавливалась из-за морозов или снегопадов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске ожидается приход плюсовых температур. Так, 9—10 марта в городе будет до +2 градусов, однако ночью сохранятся минусовые температуры.