03 марта 2023

В Челябинске начали закрываться ледовые катки

Ледовый каток в челябинском парке Пушкина закроется 5 марта
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, каток, коньки, заливка льда
Ледовый каток в парке Пушкина 5 марта работает последний день Фото:

Ледовый каток в городском саду имени Пушкина в Челябинске в воскресенье работает последний день. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

«Завтра, 5 марта, каток в городском саду имени А. С. Пушкина работает последний день в этом сезоне. Остальные катки пока работают», — уточнили в управлении.

В Челябинске в этом сезоне было открыто три крупных катка — в парке Пушкина, парке имени Терешковой и в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. Периодически их работа приостанавливалась из-за морозов или снегопадов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске ожидается приход плюсовых температур. Так, 9—10 марта в городе будет до +2 градусов, однако ночью сохранятся минусовые температуры.

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Ледовый каток в городском саду имени Пушкина в Челябинске в воскресенье работает последний день. Об этом сообщили в городском управлении культуры. «Завтра, 5 марта, каток в городском саду имени А. С. Пушкина работает последний день в этом сезоне. Остальные катки пока работают», — уточнили в управлении. В Челябинске в этом сезоне было открыто три крупных катка — в парке Пушкина, парке имени Терешковой и в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. Периодически их работа приостанавливалась из-за морозов или снегопадов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске ожидается приход плюсовых температур. Так, 9—10 марта в городе будет до +2 градусов, однако ночью сохранятся минусовые температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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