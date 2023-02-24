Челябинские синоптики Челябинские синоптики озвучили прогноз погоды на март

Челябинцам пообещали в марте много снега Фото: Размик Закарян © URA.RU

Март в Челябинске ожидается относительно теплым и снежным. Долгосрочный прогноз погоды в первый весенний месяц опубликовали на сайте «Гисметео».

«В марте в Челябинске ожидаются обильные снегопады. Дневные температуры будут колебаться от -10 до +3, ночные составят от -3 до -17», — говорится в прогнозе метеорологов на март.

Также синоптики предупредили, что в первой половине месяца сильные осадки маловероятны. Максимальное количество снега и мокрого снега предполагается во второй половине месяца.

Ранее челябинцев предупреждали о сильных снегопадах, которые начались 21 февраля. Они могут задержаться в регионе до 1 марта.