24 февраля 2023
23 февраля 2023

Челябинские синоптики озвучили прогноз погоды на март. Скрин

Челябинские синоптики Челябинские синоптики озвучили прогноз погоды на март
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные парки. Екатеринбург, ребенок, коляска, парк, оттепель, весна, родитель
Челябинцам пообещали в марте много снега Фото:

Март в Челябинске ожидается относительно теплым и снежным. Долгосрочный прогноз погоды в первый весенний месяц опубликовали на сайте «Гисметео».

«В марте в Челябинске ожидаются обильные снегопады. Дневные температуры будут колебаться от -10 до +3, ночные составят от -3 до -17», — говорится в прогнозе метеорологов на март.

Также синоптики предупредили, что в первой половине месяца сильные осадки маловероятны. Максимальное количество снега и мокрого снега предполагается во второй половине месяца.

Ранее челябинцев предупреждали о сильных снегопадах, которые начались 21 февраля. Они могут задержаться в регионе до 1 марта.

В марте ожидаются обильные осадки

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Март в Челябинске ожидается относительно теплым и снежным. Долгосрочный прогноз погоды в первый весенний месяц опубликовали на сайте «Гисметео». «В марте в Челябинске ожидаются обильные снегопады. Дневные температуры будут колебаться от -10 до +3, ночные составят от -3 до -17», — говорится в прогнозе метеорологов на март. Также синоптики предупредили, что в первой половине месяца сильные осадки маловероятны. Максимальное количество снега и мокрого снега предполагается во второй половине месяца. Ранее челябинцев предупреждали о сильных снегопадах, которые начались 21 февраля. Они могут задержаться в регионе до 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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