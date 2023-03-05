05 марта 2023
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В Перми за месяц подорожало вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми за месяц подорожала «вторичка» Фото:

В Перми за месяц повысилась стоимость вторичного жилья, тогда как в соседнем Ижевске отмечено снижение. Динамику цен на «вторичку» в крупных российских городах представили аналитики консалтинговой компании SRG.

«Пермь. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в феврале — 89 382 рубля. Динамика за месяц — 0,46%», — сообщает РБК со ссылкой на предоставленный редакции рейтинг.

В Ижевске «вторичка» подешевела в феврале на 1,29% — до 76,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Уфе, Екатеринбурге и Оренбурге также отмечено снижение в пределах 1%. Существеннее всего стоимость за «квадрат» понизилась в Калининграде, где в среднем вторичное жилье подешевело почти на 2% за месяц — до 107 тысяч рублей.

В январе в Перми квадратный метр «вторички» в среднем стоил 89 тысяч рублей, за год цена повысилась почти на 13%. Статистика основана на автоматизированной системе оценки недвижимости SRG. Она включает среднюю стоимость квадратного метра предложений на крупнейших платформах объявлений и в региональных базах.

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В Перми за месяц повысилась стоимость вторичного жилья, тогда как в соседнем Ижевске отмечено снижение. Динамику цен на «вторичку» в крупных российских городах представили аналитики консалтинговой компании SRG. «Пермь. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в феврале — 89 382 рубля. Динамика за месяц — 0,46%», — сообщает РБК со ссылкой на предоставленный редакции рейтинг. В Ижевске «вторичка» подешевела в феврале на 1,29% — до 76,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Уфе, Екатеринбурге и Оренбурге также отмечено снижение в пределах 1%. Существеннее всего стоимость за «квадрат» понизилась в Калининграде, где в среднем вторичное жилье подешевело почти на 2% за месяц — до 107 тысяч рублей. В январе в Перми квадратный метр «вторички» в среднем стоил 89 тысяч рублей, за год цена повысилась почти на 13%. Статистика основана на автоматизированной системе оценки недвижимости SRG. Она включает среднюю стоимость квадратного метра предложений на крупнейших платформах объявлений и в региональных базах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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