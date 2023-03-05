В Перми за месяц подорожало вторичное жилье

В Перми за месяц повысилась стоимость вторичного жилья, тогда как в соседнем Ижевске отмечено снижение. Динамику цен на «вторичку» в крупных российских городах представили аналитики консалтинговой компании SRG.
«Пермь. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в феврале — 89 382 рубля. Динамика за месяц — 0,46%», — сообщает РБК со ссылкой на предоставленный редакции рейтинг.
В Ижевске «вторичка» подешевела в феврале на 1,29% — до 76,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Уфе, Екатеринбурге и Оренбурге также отмечено снижение в пределах 1%. Существеннее всего стоимость за «квадрат» понизилась в Калининграде, где в среднем вторичное жилье подешевело почти на 2% за месяц — до 107 тысяч рублей.
В январе в Перми квадратный метр «вторички» в среднем стоил 89 тысяч рублей, за год цена повысилась почти на 13%. Статистика основана на автоматизированной системе оценки недвижимости SRG. Она включает среднюю стоимость квадратного метра предложений на крупнейших платформах объявлений и в региональных базах.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.