В Перми за месяц подорожало вторичное жилье

06 марта 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

В Перми за месяц подорожала «вторичка» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми за месяц повысилась стоимость вторичного жилья, тогда как в соседнем Ижевске отмечено снижение. Динамику цен на «вторичку» в крупных российских городах представили аналитики консалтинговой компании SRG. «Пермь. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в феврале — 89 382 рубля. Динамика за месяц — 0,46%», — сообщает РБК со ссылкой на предоставленный редакции рейтинг. В Ижевске «вторичка» подешевела в феврале на 1,29% — до 76,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Уфе, Екатеринбурге и Оренбурге также отмечено снижение в пределах 1%. Существеннее всего стоимость за «квадрат» понизилась в Калининграде, где в среднем вторичное жилье подешевело почти на 2% за месяц — до 107 тысяч рублей. В январе в Перми квадратный метр «вторички» в среднем стоил 89 тысяч рублей, за год цена повысилась почти на 13%. Статистика основана на автоматизированной системе оценки недвижимости SRG. Она включает среднюю стоимость квадратного метра предложений на крупнейших платформах объявлений и в региональных базах.

В Перми за месяц повысилась стоимость вторичного жилья, тогда как в соседнем Ижевске отмечено снижение. Динамику цен на «вторичку» в крупных российских городах представили аналитики консалтинговой компании SRG. «Пермь. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в феврале — 89 382 рубля. Динамика за месяц — 0,46%», — сообщает РБК со ссылкой на предоставленный редакции рейтинг. В Ижевске «вторичка» подешевела в феврале на 1,29% — до 76,8 тысяч рублей за квадратный метр. В Уфе, Екатеринбурге и Оренбурге также отмечено снижение в пределах 1%. Существеннее всего стоимость за «квадрат» понизилась в Калининграде, где в среднем вторичное жилье подешевело почти на 2% за месяц — до 107 тысяч рублей. В январе в Перми квадратный метр «вторички» в среднем стоил 89 тысяч рублей, за год цена повысилась почти на 13%. Статистика основана на автоматизированной системе оценки недвижимости SRG. Она включает среднюю стоимость квадратного метра предложений на крупнейших платформах объявлений и в региональных базах.