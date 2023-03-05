В Тюмень придет опасная погода

Из-за погоды в Тюмени 6 марта будут повышены риски возникновения ЧС

06 марта 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Среди возможных происшествий назвали обрывы линий ЛЭП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменскую область и ее столицу 6 марта накроют снег и метель с сильным ветром. В связи с этим повышается риск различных аварий и происшествий, о чем сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «В Тюменской области прогнозируют снег и метель 6 марта. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура +1,-4. В Тюмени — облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +1,-1» — указано в оповещении. В такую погоду жителей просят быть аккуратными из-за возможных аварий на системах электроснабжения, обрывов линий ЛЭП, образования льда и падений деревьев. Также купившим билеты на самолет стоит оперативно узнавать информацию о задержках прилетов и вылетов в аэропорту «Рощино». Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе в Тюмень придет потепление. Синоптики уточнили, что погода будет в среднем от 0 градусов по Цельсию до +4. Там также рассказали, какую температуру ждать 8 марта.

Тюменскую область и ее столицу 6 марта накроют снег и метель с сильным ветром. В связи с этим повышается риск различных аварий и происшествий, о чем сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «В Тюменской области прогнозируют снег и метель 6 марта. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура +1,-4. В Тюмени — облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +1,-1» — указано в оповещении. В такую погоду жителей просят быть аккуратными из-за возможных аварий на системах электроснабжения, обрывов линий ЛЭП, образования льда и падений деревьев. Также купившим билеты на самолет стоит оперативно узнавать информацию о задержках прилетов и вылетов в аэропорту «Рощино». Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе в Тюмень придет потепление. Синоптики уточнили, что погода будет в среднем от 0 градусов по Цельсию до +4. Там также рассказали, какую температуру ждать 8 марта.