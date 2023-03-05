05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмень придет опасная погода

Из-за погоды в Тюмени 6 марта будут повышены риски возникновения ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди возможных происшествий назвали обрывы линий ЛЭП Фото:

Тюменскую область и ее столицу 6 марта накроют снег и метель с сильным ветром. В связи с этим повышается риск различных аварий и происшествий, о чем сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«В Тюменской области прогнозируют снег и метель 6 марта. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура +1,-4. В Тюмени — облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +1,-1» — указано в оповещении.

В такую погоду жителей просят быть аккуратными из-за возможных аварий на системах электроснабжения, обрывов линий ЛЭП, образования льда и падений деревьев. Также купившим билеты на самолет стоит оперативно узнавать информацию о задержках прилетов и вылетов в аэропорту «Рощино».

Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе в Тюмень придет потепление. Синоптики уточнили, что погода будет в среднем от 0 градусов по Цельсию до +4. Там также рассказали, какую температуру ждать 8 марта.

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Тюменскую область и ее столицу 6 марта накроют снег и метель с сильным ветром. В связи с этим повышается риск различных аварий и происшествий, о чем сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «В Тюменской области прогнозируют снег и метель 6 марта. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура +1,-4. В Тюмени — облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +1,-1» — указано в оповещении. В такую погоду жителей просят быть аккуратными из-за возможных аварий на системах электроснабжения, обрывов линий ЛЭП, образования льда и падений деревьев. Также купившим билеты на самолет стоит оперативно узнавать информацию о задержках прилетов и вылетов в аэропорту «Рощино». Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе в Тюмень придет потепление. Синоптики уточнили, что погода будет в среднем от 0 градусов по Цельсию до +4. Там также рассказали, какую температуру ждать 8 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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