Пермяк целился в прохожих из ружья на перекрестке
В Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша молодой человек ходил с ружьем и целился в людей. Видео происходящего разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«17:05 перекресток Юрша и Пушкарская. Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — пишет очевидец, опубликовавший видео.
В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство сообщало, что в Перми неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки.
Обновлено в 18:13:
В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован.
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