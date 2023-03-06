В Перми на перекрестке мужчина целился в людей из ружья. Видео

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Ежегодная городская акция
Пермяк целился в прохожих из ружья на перекрестке Фото:

В Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша молодой человек ходил с ружьем и целился в людей. Видео происходящего разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«17:05 перекресток Юрша и Пушкарская. Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — пишет очевидец, опубликовавший видео.

В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство сообщало, что в Перми неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки.

Обновлено в 18:13:

В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован.

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В Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша молодой человек ходил с ружьем и целился в людей. Видео происходящего разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «17:05 перекресток Юрша и Пушкарская. Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — пишет очевидец, опубликовавший видео. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство сообщало, что в Перми неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки. Обновлено в 18:13: В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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