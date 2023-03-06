В Перми на перекрестке мужчина целился в людей из ружья. Видео

06 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Пермяк целился в прохожих из ружья на перекрестке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша молодой человек ходил с ружьем и целился в людей. Видео происходящего разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «17:05 перекресток Юрша и Пушкарская. Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — пишет очевидец, опубликовавший видео. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство сообщало, что в Перми неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки. Обновлено в 18:13: В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован.

В Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша молодой человек ходил с ружьем и целился в людей. Видео происходящего разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «17:05 перекресток Юрша и Пушкарская. Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — пишет очевидец, опубликовавший видео. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство сообщало, что в Перми неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки. Обновлено в 18:13: В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован.