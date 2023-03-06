06 марта 2023

В Тюмени осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Суд приговорил тюменца к 6 годам 6 месяцам колонии-поселения Фото:

Ярковский районный суд приговорил к 6 годам 6 месяцам колонии-поселения Ильшата Ибрагимова, который устроил смертельное ДТП в сентябре 2021 года. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, назначил Ильшату Ибрагимову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. <…> Взыскал с ответчика в пользу Д. компенсацию морального вреда в размере 380 000 рублей, в пользу Г. — 450 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что Ибрагимов за рулем УАЗ столкнулся с автомобилем Renault, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир иномарки. Отмечается, что подсудимый в момент ДТП был пьян. Однако во время суда он рассказал, что выпил уже после аварии. Свою вину Ибрагимов признал и раскаялся.

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Ярковский районный суд приговорил к 6 годам 6 месяцам колонии-поселения Ильшата Ибрагимова, который устроил смертельное ДТП в сентябре 2021 года. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, назначил Ильшату Ибрагимову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. <…> Взыскал с ответчика в пользу Д. компенсацию морального вреда в размере 380 000 рублей, в пользу Г. — 450 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Установлено, что Ибрагимов за рулем УАЗ столкнулся с автомобилем Renault, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир иномарки. Отмечается, что подсудимый в момент ДТП был пьян. Однако во время суда он рассказал, что выпил уже после аварии. Свою вину Ибрагимов признал и раскаялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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