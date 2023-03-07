В Кремле отказались комментировать возможный визит Си Цзиньпина в РФ

Кремлю пока нечего сообщить о возможном визите председателя КНР в Россию, уточнил Дмитрий Песков
Кремль пока ничего не может сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нечего сообщить. <…> Все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно», — подчеркнул Дмитрий Песков, передают РИА Новости. Предполагалось, что визит мог состояться 21 марта.
Ранее Песков подчеркивал, что Россия доверяет мнению Китая по вопросу украинского конфликта. Причем страны находятся в постоянном контакте.
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