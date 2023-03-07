В Кремле отказались комментировать возможный визит Си Цзиньпина в РФ

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Саммит G20, кнр, китай, си цзиньпин
Кремлю пока нечего сообщить о возможном визите председателя КНР в Россию, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Кремль пока ничего не может сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нечего сообщить. <…> Все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно», — подчеркнул Дмитрий Песков, передают РИА Новости. Предполагалось, что визит мог состояться 21 марта.

Ранее Песков подчеркивал, что Россия доверяет мнению Китая по вопросу украинского конфликта. Причем страны находятся в постоянном контакте.

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Кремль пока ничего не может сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока нечего сообщить. <…> Все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно», — подчеркнул Дмитрий Песков, передают РИА Новости. Предполагалось, что визит мог состояться 21 марта. Ранее Песков подчеркивал, что Россия доверяет мнению Китая по вопросу украинского конфликта. Причем страны находятся в постоянном контакте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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