05 марта 2023
04 марта 2023

Пермячка продает столетнюю куклу из Германии за 120 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Старинной кукле больше 120 лет Фото:

Жительница Перми продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Музейный экземпляр, гигантская антикварная кукла Armand Marseilles. Германия, конец 19 века, данный размер выпускался ограниченным тиражом, редкий огромный размер 104 см. Стоимость 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В характеристиках автор объявления указал, что голова куклы фарфоровая, тело из дерево, конечности подвижны, также имеется комплект одежды. Продавец уверяет, что по миру есть всего несколько экземпляров. Собственник рассказал, что куклу нужно хранить в месте, где на нее не будут попадать солнечные лучи. Владелец продают куклу из-за смены предпочтений.

Кукла в полный рост

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Жительница Перми продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Музейный экземпляр, гигантская антикварная кукла Armand Marseilles. Германия, конец 19 века, данный размер выпускался ограниченным тиражом, редкий огромный размер 104 см. Стоимость 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В характеристиках автор объявления указал, что голова куклы фарфоровая, тело из дерево, конечности подвижны, также имеется комплект одежды. Продавец уверяет, что по миру есть всего несколько экземпляров. Собственник рассказал, что куклу нужно хранить в месте, где на нее не будут попадать солнечные лучи. Владелец продают куклу из-за смены предпочтений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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