Пермячка продает столетнюю куклу из Германии за 120 тысяч рублей. Фото

06 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Старинной кукле больше 120 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Музейный экземпляр, гигантская антикварная кукла Armand Marseilles. Германия, конец 19 века, данный размер выпускался ограниченным тиражом, редкий огромный размер 104 см. Стоимость 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В характеристиках автор объявления указал, что голова куклы фарфоровая, тело из дерево, конечности подвижны, также имеется комплект одежды. Продавец уверяет, что по миру есть всего несколько экземпляров. Собственник рассказал, что куклу нужно хранить в месте, где на нее не будут попадать солнечные лучи. Владелец продают куклу из-за смены предпочтений. Кукла в полный рост Авито

Жительница Перми продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Музейный экземпляр, гигантская антикварная кукла Armand Marseilles. Германия, конец 19 века, данный размер выпускался ограниченным тиражом, редкий огромный размер 104 см. Стоимость 120 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В характеристиках автор объявления указал, что голова куклы фарфоровая, тело из дерево, конечности подвижны, также имеется комплект одежды. Продавец уверяет, что по миру есть всего несколько экземпляров. Собственник рассказал, что куклу нужно хранить в месте, где на нее не будут попадать солнечные лучи. Владелец продают куклу из-за смены предпочтений.