В Свердловской области прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге

Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в Свердловской области прозвучала воздушная тревога
В Свердловской области на радиостанциях и эфирах телеканалов прозвучало фейковое объявление воздушной тревоги. Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС СВЕРДЛОВСК».
«Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация с объявлением воздушной тревоги. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, информация является ложной и не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
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