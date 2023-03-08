08 марта 2023

В Свердловской области прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в Свердловской области прозвучала воздушная тревога Фото:

В Свердловской области на радиостанциях и эфирах телеканалов прозвучало фейковое объявление воздушной тревоги. Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС СВЕРДЛОВСК».

«Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация с объявлением воздушной тревоги. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, информация является ложной и не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Свердловской области на радиостанциях и эфирах телеканалов прозвучало фейковое объявление воздушной тревоги. Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС СВЕРДЛОВСК». «Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация с объявлением воздушной тревоги. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, информация является ложной и не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...