Тюменские бизнесмены жалуются на нашествие варягов

Тюменскому бизнесу мешают развиваться крупные игроки из других регионов России

09 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменских предпринимателей «подкашивает» большое количество игроков федерального масштаба Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские бизнесмены жалуются на большое количество компаний, работающих под руководством или «по франшизе» крупных игроков из других регионов. Об этом на правах анонимности URA.RU рассказал один из участников местного рынка развлекательных услуг. «У нас за последние два года стало много компаний, которые как будто местные, с местным руководством, но „голова“ где-нибудь в Москве, Челябинске или каком-то другом регионе. Жителям области это, может быть, выгодно — если речь идет о гипермаркетах, торговых сетях, аптеках. А вот бизнесу не очень хорошо, потому что, по сути, наши деньги уплывают в другие города», — поделился мнением собеседник URA.RU. Одним из последних примеров предприниматель назвал присоединение местных клубов и баров к федеральным сетям. «Всем понятно, о чем речь идет — кто в Москве был, слышали и про „Точку“, и про „ГЛАВCLUB“, есть множество примеров и в общепите, и в крупном ритейлинге», — пояснил в беседе с URA.RU источник. По словам собеседника, две главные проблемы в таком положении дел — слишком высокая конкуренция и потеря денег местными бюджетами. Ранее агентство рассказало, что тюменские фермеры вынуждены даже продавать бизнес и переезжать в другие регионы.

Тюменские бизнесмены жалуются на большое количество компаний, работающих под руководством или «по франшизе» крупных игроков из других регионов. Об этом на правах анонимности URA.RU рассказал один из участников местного рынка развлекательных услуг. «У нас за последние два года стало много компаний, которые как будто местные, с местным руководством, но „голова“ где-нибудь в Москве, Челябинске или каком-то другом регионе. Жителям области это, может быть, выгодно — если речь идет о гипермаркетах, торговых сетях, аптеках. А вот бизнесу не очень хорошо, потому что, по сути, наши деньги уплывают в другие города», — поделился мнением собеседник URA.RU. Одним из последних примеров предприниматель назвал присоединение местных клубов и баров к федеральным сетям. «Всем понятно, о чем речь идет — кто в Москве был, слышали и про „Точку“, и про „ГЛАВCLUB“, есть множество примеров и в общепите, и в крупном ритейлинге», — пояснил в беседе с URA.RU источник. По словам собеседника, две главные проблемы в таком положении дел — слишком высокая конкуренция и потеря денег местными бюджетами. Ранее агентство рассказало, что тюменские фермеры вынуждены даже продавать бизнес и переезжать в другие регионы.