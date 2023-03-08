08 марта 2023

Владелец общепита, где массово заразились посетители, выплатил компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Роспотребнадзор продолжает защиту нарушенных прав потребителей Фото:

Владелец предприятия общественного питания в Челябинске, где массово заболели посетители, выплатил пострадавшим компенсацию. О том, что он признал вину, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В ходе сбора материалов для подготовки исковых заявлений предприниматель, признав вину, предложил потребителям в досудебном порядке возместить понесенные расходы и убытки. Он добровольно выплатил 53,9 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Кафе «Суши-сет», из-за которого пятеро посетителей заболели в тяжелой форме, закрыли в октябре 2022 года. Роспотребнадзор выявил нарушение технологических процессов, отсутствие контроля засолки сырой рыбы и несоблюдение температурного режима. Более того, готовая еда не прошла проверку в лаборатории.

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Владелец предприятия общественного питания в Челябинске, где массово заболели посетители, выплатил пострадавшим компенсацию. О том, что он признал вину, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В ходе сбора материалов для подготовки исковых заявлений предприниматель, признав вину, предложил потребителям в досудебном порядке возместить понесенные расходы и убытки. Он добровольно выплатил 53,9 тысячи рублей», — отметили в ведомстве. Кафе «Суши-сет», из-за которого пятеро посетителей заболели в тяжелой форме, закрыли в октябре 2022 года. Роспотребнадзор выявил нарушение технологических процессов, отсутствие контроля засолки сырой рыбы и несоблюдение температурного режима. Более того, готовая еда не прошла проверку в лаборатории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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