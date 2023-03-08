Владелец общепита, где массово заразились посетители, выплатил компенсацию

Роспотребнадзор продолжает защиту нарушенных прав потребителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец предприятия общественного питания в Челябинске, где массово заболели посетители, выплатил пострадавшим компенсацию. О том, что он признал вину, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В ходе сбора материалов для подготовки исковых заявлений предприниматель, признав вину, предложил потребителям в досудебном порядке возместить понесенные расходы и убытки. Он добровольно выплатил 53,9 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Кафе «Суши-сет», из-за которого пятеро посетителей заболели в тяжелой форме, закрыли в октябре 2022 года. Роспотребнадзор выявил нарушение технологических процессов, отсутствие контроля засолки сырой рыбы и несоблюдение температурного режима. Более того, готовая еда не прошла проверку в лаборатории.