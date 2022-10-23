В Челябинске остановили работу суши-бара, из-за которого заболели посетители

Руководству суши-бара предписали устранить нарушения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске судебные приставы приостановили работу бара «Суши-сет», из-за которого пятеро посетителей заболели в тяжелой форме. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ближайшие 20 суток двери заведения будут закрыты.

«Специалисты Курчатовского районного отдела судебных приставов Челябинска на 20 суток приостановили деятельность предприятия общественного питания „Суши Сет“. Суд постановил признать предпринимателя, которому принадлежит предприятие, виновным в совершении административного правонарушения», — сообщили в службе судебных приставов на сайте.

Ревизоры управления Роспотребнадзора региона обнаружили, что в компании плохо следили за качеством и пищевой безопасностью работы. Порядок работы с продуктами там нарушался, не следили за временем и концентрацией соли при засолке сырой рыбы. К тому же на складе не выдерживался температурно-влажностный режим.

Проверка закончилась судом. В ходе его заседания представитель Роспотребнадзора сообщил: нарушения привели к заболеванию целого ряда людей, в том числе у пяти человек — в тяжелой форме. Судебные приставы в отношении бизнесмена сразу возбудили исполнительное производство. Предприятие опечатали, от нарушителя потребовали устранить нарушения.