Тюменскую деревню поместили под карантин из-за опасного вируса у коров

Тюменскую деревню Долматово поместили под карантин из-за лейкоза у коров

10 марта 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

В зону карантина запретят вход посторонним лицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деревня Долматово в Тюменской области была помещена под карантин Управлением ветеринарии региона из-за обнаружения лейкоза у коров. Начало действия ограничительных мер объявили с 9 марта, что указано в распоряжении ведомства. «Установить с 9 марта карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, деревня Долматово, улица Солнечная, дом 7. Также применить ограничения на территорию вокруг в радиусе 1 км», — указано в документе. На время действия в зону очага запрещен вход посторонним лицам. В деревне нельзя проводить ярмарки, выставки или другие мероприятие, которые касаются перемещения восприимчивых животных. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из сел Тюменской области карантин по этой же болезни животных продлился полтора года. Справиться с вирусом, обнаруженным 9 августа 2021 года, получилось только в марте этого года.

Деревня Долматово в Тюменской области была помещена под карантин Управлением ветеринарии региона из-за обнаружения лейкоза у коров. Начало действия ограничительных мер объявили с 9 марта, что указано в распоряжении ведомства. «Установить с 9 марта карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, деревня Долматово, улица Солнечная, дом 7. Также применить ограничения на территорию вокруг в радиусе 1 км», — указано в документе. На время действия в зону очага запрещен вход посторонним лицам. В деревне нельзя проводить ярмарки, выставки или другие мероприятие, которые касаются перемещения восприимчивых животных. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из сел Тюменской области карантин по этой же болезни животных продлился полтора года. Справиться с вирусом, обнаруженным 9 августа 2021 года, получилось только в марте этого года.