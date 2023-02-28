28 февраля 2023
27 февраля 2023

Тюменские власти полтора года продержали село на карантине из-за опасного вируса у коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, коровы, ферма, коровник
Карантин ввели из-за лейкоза крупного рогатого скота, который неизлечим Фото:

Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство.

«Отменить с 28 февраля ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенном в границах хозяйства по адресу: Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково, улица Зеленая, дом 56, и неблагополучном пункте в радиусе 1 км от границы очага. Принять распоряжение в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота», — указано в документах Управления ветеринарии региона. О введении ограничений из-за лейкоза у коров объявили 9 августа 2021 года,

Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тюменской области сняли карантин по бешенству, который обнаружили у мертвой лисицы в одной из деревень. Также в конце прошлого года от ограничений избавилось другое село, которое находилось под надзором полгода.

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Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство. «Отменить с 28 февраля ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенном в границах хозяйства по адресу: Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково, улица Зеленая, дом 56, и неблагополучном пункте в радиусе 1 км от границы очага. Принять распоряжение в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота», — указано в документах Управления ветеринарии региона. О введении ограничений из-за лейкоза у коров объявили 9 августа 2021 года, Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тюменской области сняли карантин по бешенству, который обнаружили у мертвой лисицы в одной из деревень. Также в конце прошлого года от ограничений избавилось другое село, которое находилось под надзором полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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