Тюменские власти полтора года продержали село на карантине из-за опасного вируса у коров

01 марта 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Карантин ввели из-за лейкоза крупного рогатого скота, который неизлечим Фото: Александр Мамаев © URA.RU Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство. «Отменить с 28 февраля ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенном в границах хозяйства по адресу: Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково, улица Зеленая, дом 56, и неблагополучном пункте в радиусе 1 км от границы очага. Принять распоряжение в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота», — указано в документах Управления ветеринарии региона. О введении ограничений из-за лейкоза у коров объявили 9 августа 2021 года, Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тюменской области сняли карантин по бешенству, который обнаружили у мертвой лисицы в одной из деревень. Также в конце прошлого года от ограничений избавилось другое село, которое находилось под надзором полгода.

Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство. «Отменить с 28 февраля ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенном в границах хозяйства по адресу: Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково, улица Зеленая, дом 56, и неблагополучном пункте в радиусе 1 км от границы очага. Принять распоряжение в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота», — указано в документах Управления ветеринарии региона. О введении ограничений из-за лейкоза у коров объявили 9 августа 2021 года, Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тюменской области сняли карантин по бешенству, который обнаружили у мертвой лисицы в одной из деревень. Также в конце прошлого года от ограничений избавилось другое село, которое находилось под надзором полгода.