Тюменские власти полтора года продержали село на карантине из-за опасного вируса у коров

Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство.
«Отменить с 28 февраля ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенном в границах хозяйства по адресу: Тюменская область, Ишимский район, село Клепиково, улица Зеленая, дом 56, и неблагополучном пункте в радиусе 1 км от границы очага. Принять распоряжение в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота», — указано в документах Управления ветеринарии региона. О введении ограничений из-за лейкоза у коров объявили 9 августа 2021 года,
Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тюменской области сняли карантин по бешенству, который обнаружили у мертвой лисицы в одной из деревень. Также в конце прошлого года от ограничений избавилось другое село, которое находилось под надзором полгода.
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