Экс-советник Кучмы: Украина попадет в тяжелое положение из-за протестов в Европе

Протесты в Европе могут привести к тяжелой ситуации на Украине, так как в ЕС сейчас проживает много украинских беженцев, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Так он высказался о том, что болгарский политик сорвал флаг Украины с мэрии столицы.
«Представьте, поступили бы так с болгарским флагом. Чехия, Словакия, Болгария — в каждой из стран сотни тысяч украинцев. Ситуация очень плохая и она каждый день ухудшается. Кто будет защищать миллионы украинцев за границей? Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Олег Соскин в своем видео на
В Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада столицы Софии, передает деловое издание «Взгляд». Его задержали, но отпустили из-за статуса неприкосновенности, который есть у участников выборов.
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