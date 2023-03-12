Экс-советник Кучмы: Украина попадет в тяжелое положение из-за протестов в Европе

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Олег Соскин призвал защитить украинцев за границей Фото:

Протесты в Европе могут привести к тяжелой ситуации на Украине, так как в ЕС сейчас проживает много украинских беженцев, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Так он высказался о том, что болгарский политик сорвал флаг Украины с мэрии столицы.

«Представьте, поступили бы так с болгарским флагом. Чехия, Словакия, Болгария — в каждой из стран сотни тысяч украинцев. Ситуация очень плохая и она каждый день ухудшается. Кто будет защищать миллионы украинцев за границей? Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Олег Соскин в своем видео на youtube-канале.

В Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада столицы Софии, передает деловое издание «Взгляд». Его задержали, но отпустили из-за статуса неприкосновенности, который есть у участников выборов.

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Протесты в Европе могут привести к тяжелой ситуации на Украине, так как в ЕС сейчас проживает много украинских беженцев, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Так он высказался о том, что болгарский политик сорвал флаг Украины с мэрии столицы. «Представьте, поступили бы так с болгарским флагом. Чехия, Словакия, Болгария — в каждой из стран сотни тысяч украинцев. Ситуация очень плохая и она каждый день ухудшается. Кто будет защищать миллионы украинцев за границей? Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Олег Соскин в своем видео на youtube-канале. В Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада столицы Софии, передает деловое издание «Взгляд». Его задержали, но отпустили из-за статуса неприкосновенности, который есть у участников выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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