12 марта 2023

Риелторы назвали самый популярный район для жизни в Тюмени

Один из самых продаваемых районов города — Тюменская слобода
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам риелторов, цена за квадратный метр в Тюменской слободе ниже стоимости, чем предлагают застройщики в других районах Фото:

Самым востребованным районом среди семейных граждан считается Тюменская слобода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. По данным специалиста, популярность района обусловлена развитой инфраструктурой и ценообразованием.

«За последние два года самый продаваемый и покупаемый район — это Тюменская слобода. Построили школу, детский сад, сейчас вторую школу возводят и второй детский сад. Район абсолютно развитый, без старого жилого фонда. Будет большая территория прогулочная, как Гилевская роща и эко-парк Затюменский», — рассказал риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев.

Как отмечает риелтор, цена за квадратный метр в этом районе начинается от 100 до 150 тысяч рублей. Что гораздо ниже той цены, что предлагают застройщики в других частях города.

Специалист также добавляет, что среди риелторов условно выделяют ТОП-4 района, которые всегда пользовались спросом. Это центральная часть города, Заречная, Тюменские второй и третий микрорайоны и Тюменская слобода, о которой уже упоминалось.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени за последний год резко возросла стоимость квартир в новостройках. Так удельная цена за квадратный метр, по данным аналитиков, выросла на 18%.

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Самым востребованным районом среди семейных граждан считается Тюменская слобода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. По данным специалиста, популярность района обусловлена развитой инфраструктурой и ценообразованием. «За последние два года самый продаваемый и покупаемый район — это Тюменская слобода. Построили школу, детский сад, сейчас вторую школу возводят и второй детский сад. Район абсолютно развитый, без старого жилого фонда. Будет большая территория прогулочная, как Гилевская роща и эко-парк Затюменский», — рассказал риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. Как отмечает риелтор, цена за квадратный метр в этом районе начинается от 100 до 150 тысяч рублей. Что гораздо ниже той цены, что предлагают застройщики в других частях города. Специалист также добавляет, что среди риелторов условно выделяют ТОП-4 района, которые всегда пользовались спросом. Это центральная часть города, Заречная, Тюменские второй и третий микрорайоны и Тюменская слобода, о которой уже упоминалось. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени за последний год резко возросла стоимость квартир в новостройках. Так удельная цена за квадратный метр, по данным аналитиков, выросла на 18%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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