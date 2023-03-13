В Тюменской области зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций

Сотни миллиардов рублей вложены в тюменский капитал
В основной капитал Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 млрд рублей. Рост в сравнении с 2021 годом составил 152%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные — продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования», — сообщил глава региона.
Ранее URA.RU сообщало о том, что у заместителей губернатора Тюменской области появилась новая обязанность по привлечению инвестиций в регион. Чиновников заставили найти сотни миллиардов рублей.
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