В Тюменской области зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций

В основной капитал Тюменской области инвестировано 357,8 млрд рублей

Сотни миллиардов рублей вложены в тюменский капитал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В основной капитал Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 млрд рублей. Рост в сравнении с 2021 годом составил 152%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные — продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования», — сообщил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что у заместителей губернатора Тюменской области появилась новая обязанность по привлечению инвестиций в регион. Чиновников заставили найти сотни миллиардов рублей.