13 марта 2023

В Тюменской области зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций

В основной капитал Тюменской области инвестировано 357,8 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни миллиардов рублей вложены в тюменский капитал Фото:

В основной капитал Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 млрд рублей. Рост в сравнении с 2021 годом составил 152%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные — продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования», — сообщил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что у заместителей губернатора Тюменской области появилась новая обязанность по привлечению инвестиций в регион. Чиновников заставили найти сотни миллиардов рублей.

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В основной капитал Тюменской области в 2022 году инвестировано 357,8 млрд рублей. Рост в сравнении с 2021 годом составил 152%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные — продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования», — сообщил глава региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что у заместителей губернатора Тюменской области появилась новая обязанность по привлечению инвестиций в регион. Чиновников заставили найти сотни миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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