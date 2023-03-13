13 марта 2023

Пермский велосипедист напал с ножом на двух девушек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Пермяк с ножом напал на незнакомых ему девушек Фото:

Пермяк напал с ножом на двух девушек, отдыхавших на берегу реки в Кукуштанском районе, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 8 мая 2022 года пермяк напал с ножом на незнакомых ему девушек, отдыхавших на реке Бабка в Кукуштанском районе. После совершения преступления мужчина уехал с места происшествия на велосипеде. После нападения девушки вернулись в дачный кооператив, где соседи оказали им первую помощь и вызвали медиков», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, им оказался 33-летний пермяк. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил на восемь лет и один месяц в колонию строгого режима.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермяк напал с ножом на двух девушек, отдыхавших на берегу реки в Кукуштанском районе, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 8 мая 2022 года пермяк напал с ножом на незнакомых ему девушек, отдыхавших на реке Бабка в Кукуштанском районе. После совершения преступления мужчина уехал с места происшествия на велосипеде. После нападения девушки вернулись в дачный кооператив, где соседи оказали им первую помощь и вызвали медиков», — рассказали в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, им оказался 33-летний пермяк. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил на восемь лет и один месяц в колонию строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...