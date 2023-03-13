Пермский велосипедист напал с ножом на двух девушек

14 марта 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Пермяк с ножом напал на незнакомых ему девушек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяк напал с ножом на двух девушек, отдыхавших на берегу реки в Кукуштанском районе, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 8 мая 2022 года пермяк напал с ножом на незнакомых ему девушек, отдыхавших на реке Бабка в Кукуштанском районе. После совершения преступления мужчина уехал с места происшествия на велосипеде. После нападения девушки вернулись в дачный кооператив, где соседи оказали им первую помощь и вызвали медиков», — рассказали в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, им оказался 33-летний пермяк. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил на восемь лет и один месяц в колонию строгого режима.

Пермяк напал с ножом на двух девушек, отдыхавших на берегу реки в Кукуштанском районе, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 8 мая 2022 года пермяк напал с ножом на незнакомых ему девушек, отдыхавших на реке Бабка в Кукуштанском районе. После совершения преступления мужчина уехал с места происшествия на велосипеде. После нападения девушки вернулись в дачный кооператив, где соседи оказали им первую помощь и вызвали медиков», — рассказали в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, им оказался 33-летний пермяк. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил на восемь лет и один месяц в колонию строгого режима.