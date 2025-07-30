У пермских школьников появится больше вариантов при выборе профильных классов

В Перми с сентября 2025 года начнут работу семь новых сетевых профильных классов для школьников. На развитие проекта город выделил 7 млн рублей. Направления новых классов определят по итогам конкурсного отбора, сообщил мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«В новом учебном году продолжат свою работу „Городские сетевые профильные классы“. Инициатива обеспечивает доступ к профильному образованию независимо от места жительства или обучения школьника. В этом году мы выделили на грантовую поддержку 7 000 000 рублей, благодаря чему в сентябре будут открыты еще семь новых сетевых профильных классов», — написал Соснин.
Ранее в Перми уже действовали семь подобных классов. Ученики могли выбрать обучение по направлениям инженерии, судостроения, медиасферы, аддитивных технологий, химии, графического дизайна и биологических аспектов здоровья.
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