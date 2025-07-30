Скандальный пермский депутат может сменить сенатора Климова

Кандидаты в губернатора Пермского края в момент подачи документов на регистрацию представили свои «тройки» претендентов на пост сенатора от исполнительной власти региона. Сейчас этот пост занимает Андрей Климов. Вице-спикер Ксения Айтакова в случае своей победы в своем списке видит, в том числе, руководителя фракции партии в заксобрании Анну Баранову. Баранова известна своей принципиальностью в ЗС.
«Кандидат на пост губернатора Пермского края также предложила трех человек на должность сенатора РФ: [депутата ГД] Дробот Марию Владимировну, [руководителя фракции КПРФ в ЗС] Баранову Анну Михайловну, [депутата заксобрания, генерала полиции] Чулошникова Владимира Вениаминовича», — сообщает реготделение КПРФ на сайте.
Второй кандидат в губернаторы, который пришел на регистрацию, Олег Постников, представил в качестве своих сенаторов депутатов ЗС от ЛДПР Николая Благова (самый богатый парламентарий), Алексея Золотарева, а также депутата думы Добрянки Александра Казакова. Денис Шитов (Новые люди) видит на этом посту краевого парламентария Сергея Исаева, депутата гордумы Перми Алексея Овчинникова или депутата думы Чайковского Николая Богданова. В своем telegram-канале Шитов пояснил, что Исаева он выбрал, потому что это «эксперт в сфере инноваций, кандидат экономических наук». Овчинников — «создает инициативы, помогает людям, искренне, без формальностей». Богданов — «генератор идей, многодетный отец, успешный предприниматель»
Вячеслав Лучников (СР) презентовал фигуры Андрея Кобелева (депутат ЗС), Дмитрия Бутина (экс-сотрудник следкома и сейчас адвокат) и Алексея Ромашова (участник СВО и ветеран чеченской). Также своих претендентов представила и «пенсионерка» Людмила Караваева (считается техническим кандидатом главы региона Дмитрия Махонина), но ни избирком, ни «пенсионеры» не раскрыли списки.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил в избирком в качестве своих сенаторов действующего представителя в СФ Андрея Климова, вице-спикера ЗС Вячеслава Григорьева, и первого замглавы администрации главы региона Леонида Политова. Климов представляет Прикамье в Совфеде с 2012 года, а до этого был депутатом госдумы. Другие кандидаты не представили своих сенаторов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!