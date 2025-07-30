30 июля 2025

Школьникам в Перми предлагают зарабатывать до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На работу школьников принимают с 14 лет
На работу школьников принимают с 14 лет Фото:

Пермские работодатели приглашают на работу подростков от 14 лет. О вакансиях, доступных для школьников, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. За работу готовы платить от 78 000 до 134 000 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в hh.ru.

До 100 000 рублей могут получать начинающий специалист по продажам и менеджер по работе с клиентами. Оператор социологических опросов заработает от 35 000 до 55 000 рублей, а промоутер — от 25 000 до 40 000 рублей. При устройстве на работу подросток должен прислать письменное согласие на работу от родителей или опекунов.

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Пермские работодатели приглашают на работу подростков от 14 лет. О вакансиях, доступных для школьников, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. За работу готовы платить от 78 000 до 134 000 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в hh.ru. До 100 000 рублей могут получать начинающий специалист по продажам и менеджер по работе с клиентами. Оператор социологических опросов заработает от 35 000 до 55 000 рублей, а промоутер — от 25 000 до 40 000 рублей. При устройстве на работу подросток должен прислать письменное согласие на работу от родителей или опекунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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