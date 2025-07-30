Школьникам в Перми предлагают зарабатывать до 100 тысяч рублей

Пермские работодатели приглашают на работу подростков от 14 лет. О вакансиях, доступных для школьников, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. За работу готовы платить от 78 000 до 134 000 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в hh.ru.
До 100 000 рублей могут получать начинающий специалист по продажам и менеджер по работе с клиентами. Оператор социологических опросов заработает от 35 000 до 55 000 рублей, а промоутер — от 25 000 до 40 000 рублей. При устройстве на работу подросток должен прислать письменное согласие на работу от родителей или опекунов.
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