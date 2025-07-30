Более 44 миллионов заплатили пермские компании своим сотрудникам по долгам

Судебные приставы взыскали свыше 44 млн рублей за долги по зарплате перед сотрудниками пермских организаций. Такую статистику приводит ведомство по итогам первого полугодия в своих социальных сетях.
«За шесть месяцев этого года в управлении судебных приставов находилось свыше 2 000 производств по зарплате, которую компании не выплатили своевременно своим сотрудникам. Общая сумма долгов составила более 44,5 млн рублей», — сообщили приставы.
Лидерами по невыплате зарплаты стали МУП «КЛЮЧИ 2015» в Кизеле, МУП «ЯйваДом» и МУП «Яйва-Водоканал». Отмечается, что для недопустимости подобных историй в Прикамье создана специальная рабочая группа, целью которой является предупреждение подобных ситуаций.
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