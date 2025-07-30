30 июля 2025

Более 44 миллионов заплатили пермские компании своим сотрудникам по долгам

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди получили свою зарплату благодаря судебным приставам
Люди получили свою зарплату благодаря судебным приставам Фото:

Судебные приставы взыскали свыше 44 млн рублей за долги по зарплате перед сотрудниками пермских организаций. Такую статистику приводит ведомство по итогам первого полугодия в своих социальных сетях.

«За шесть месяцев этого года в управлении судебных приставов находилось свыше 2 000 производств по зарплате, которую компании не выплатили своевременно своим сотрудникам. Общая сумма долгов составила более 44,5 млн рублей», — сообщили приставы.

Лидерами по невыплате зарплаты стали МУП «КЛЮЧИ 2015» в Кизеле, МУП «ЯйваДом» и МУП «Яйва-Водоканал». Отмечается, что для недопустимости подобных историй в Прикамье создана специальная рабочая группа, целью которой является предупреждение подобных ситуаций.

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Судебные приставы взыскали свыше 44 млн рублей за долги по зарплате перед сотрудниками пермских организаций. Такую статистику приводит ведомство по итогам первого полугодия в своих социальных сетях. «За шесть месяцев этого года в управлении судебных приставов находилось свыше 2 000 производств по зарплате, которую компании не выплатили своевременно своим сотрудникам. Общая сумма долгов составила более 44,5 млн рублей», — сообщили приставы. Лидерами по невыплате зарплаты стали МУП «КЛЮЧИ 2015» в Кизеле, МУП «ЯйваДом» и МУП «Яйва-Водоканал». Отмечается, что для недопустимости подобных историй в Прикамье создана специальная рабочая группа, целью которой является предупреждение подобных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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