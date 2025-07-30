30 июля 2025

Летние соревнования на снегоходах устроят в Осе Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены расчехлят снегоходы летом
Спортсмены расчехлят снегоходы летом Фото:

В городе Оса Пермского края в первые дни августа состоится фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест» (6+). Одним из шоу станут соревнования на снегоходах.

«Основные события развернутся 2 и 3 августа на городском пляже. Здесь пройдут соревнования на аквабайках и снегоходах, фристайл на стоячих гидроциклах, заплывы на самодельных плавательных средствах», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Впервые в этом году на фестивале пройдут соревнования пляжной борьбе и боксу. Фестиваль продлится три дня с 1 по 3 августа.

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В городе Оса Пермского края в первые дни августа состоится фестиваль экстремальных видов спорта «БерингАкваФест» (6+). Одним из шоу станут соревнования на снегоходах. «Основные события развернутся 2 и 3 августа на городском пляже. Здесь пройдут соревнования на аквабайках и снегоходах, фристайл на стоячих гидроциклах, заплывы на самодельных плавательных средствах», — говорится на сайте правительства Пермского края. Впервые в этом году на фестивале пройдут соревнования пляжной борьбе и боксу. Фестиваль продлится три дня с 1 по 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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